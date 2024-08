Gros test pour Charleroi face à La Gantoise : "C'est toujours quitte ou double..."

Charleroi a bien commencé sa saison, avec un 4/6 et surtout une superbe victoire 1-4 face à Saint-Trond. Les Carolos croiseront le fer avec La Gantoise ce dimanche.

En conférence de presse, le coach de Charleroi Rik De Mil a d'abord expliqué qu'il pourra compter sur un effectif quasi-complet face à La Gantoise. "Seul Benbouali n'est pas disponible", a-t-il précisé, dans des propos relayés par la Dernière Heure. Boukamir, médaillé de bronze olympique avec le Maroc "reviendra aussi vite que possible".

De Mil reconnait les progrès de son équipe, mais ne veut pas s'emballer pour autant. "La victoire au Stayen fait du bien parce qu'il y a eu la manière. C'est important. Cela dit, j'avais vu des bonnes choses après la défaite face à Anvers. Tout n'était pas négatif comme ici, tout n'est pas positif."

Il a également prévenu que la rencontre face à La Gantoise ne sera pas aussi facile. "Il faut qu'on parvienne à mettre la même intensité pendant 90 minutes et à être plus efficace. On s'est créé beaucoup d'occasions avant notre premier but. Face à une équipe comme Gand, nous n'en aurons pas autant."

Les Buffalos et leur nouveau coach Wouter Vrancken réalisent pourtant un début de saison mitigé. "Les gens sont fort négatifs", considère De Mil. "Avec Wouter Vrancken, nous avons la même philosophie. Il veut être dominant et pratiquer du beau football. C'est une autre manière de travailler après Hein Vanhaezebrouck. Cela prend du temps. J'ai constaté aussi qu'à certaines périodes de la rencontre, ils sont très forts. Et puis, ils peuvent toujours créer la différence sur une action individuelle."

La Gantoise a joué ce jeudi en qualifs de Conference League, un avantage pour Charleroi ? "C'est toujours à quitte ou double. J'ai connu cette situation à Bruges. Quand tu joues beaucoup, c'est idéal pour trouver tes automatismes. C'est mieux que des entraînements", a répondu De Mil.