La surprise de la saison, en Pro League ? Grâce à des transferts avisés, le rêve des Champions Play-Offs a enfin une chance de se concrétiser

Anderlecht jouera son premier match à domicile avec du public ce samedi soir. L'adversaire s'appelle OHL et ne sera certainement pas un oiseau pour le chat. Contrairement aux saisons précédentes, les Louvanistes se sont rapidement renforcés, à des postes clés.

La saison dernière, l'OHL était aux prises avec la relégation. Une surprise pour les plus fins observateurs, car Louvain ne jouait certainement pas mal, mais manquait cruellement d'efficacité en zone de vérité.

Csepregi n'a pas traîné

Louvain a perdu pas moins de sept matchs, lors de la saison 2023-2024, sur le plus petit écart. Et beaucoup auraient pu se terminer autrement si le club du Brabant-flamand avait été plus efficace devant le but. OHL a donc agi et a débauché le Hongrois de 47 ans, Gyorgy Csepregi, du Beerschot pour devenir le nouveau directeur technique.

Et il n'a pas tardé à passer à l'action, comme ces dernières années dans le club anversois. Le compartiment offensif a directement été ciblé. Avec Chukwubuikem Ikwuemesi, un nouvel attaquant a été recruté en provenance de la Salernitana. Cette semaine, il a également finalisé l'arrivée de Mickäel Biron, du RWDM.

Avec William Balikwisha, de la créativité supplémentaire est arrivée et Birger Verstraete devrait être le régulateur du milieu de terrain. Et sur les deux premières journées, Louvain a pris quatre points sans ses nombreux renforts.

Oscar Garcia n'aura donc pas de raison de se plaindre, cette saison. L'entraîneur espagnol a pointé à plusieurs reprises la saison dernière le manque de concurrence dans son groupe. Et l'absence de joueurs capables de marquer.

Biron, le dernier élément manquant

L'OHL rêve depuis des années de participer aux Champions Play-Offs et bénéficie évidemment du solide soutien des actionnaires thaïlandais de King Power. Ils ne veulent pas, non plus, vivre une saison comme la précédente. Leurs investissements doivent commencer à rapporter.

Cette saison, Louvain bien devenir la révélation. L'équipe est très équilibrée, chaque poste étant doublé, et une grande quantité d'expérience a été ajoutée. Avec Biron, le dernier rouage semble s'être mis en place. Après le Cercle la saison dernière, et si la surprise de l'année s'appelait Louvain ?