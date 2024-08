Officiel : un ancien buteur Brugeois va tenter de remonter la pente

Depuis son départ de Bruges, le Brésilien n'a plus affiché le même niveau, loin de là. Il va désormais tenter de se relancer une énième fois.

L'ancien attaquant du Club Bruges, Wesley Moraes, a trouvé un nouveau défi. Le Brésilien quitte Stoke City pour rejoindre Fatih Karagümrük, qui évolue en deuxième division turque.

Entre 2016 et 2019, Wesley a fait les beaux jours du Club, trois fois champion de Belgique et vainqueur de deux Supercoupes. En juillet 2019, il signait à Aston Villa pour 25 millions d'euros mais à partir de là, sa carrière a malheureusement connu une grosse baisse de régime.

Même son (bref) retour à Bruges en prêt n'avait pas aidé le Brésilien à se remettre sur les bons rails. Suite à deux autres prêts, à l'Internacional et Levante, il rejoint Stoke City mais il n'a pas réussi non plus à poser sa griffe.

Aujourd'hui, à 27 ans, il va découvrir la deuxième division turque.