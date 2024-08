Pluie de buts au Bosuil où l'Antwerp explose la lanterne rouge !

Le Matricule 1 a remporté une large victoire ce dimanche à domicile face à des Canaris sans défense.

L'équipe de Jonas De Roeck n'a jamais été mise en danger par STVV et a offert un beau spectacle à ses supporters.

Les deux coaches optaient pour un changement dans leur onze, Christian Lattanzio avait décidé de lancer immédiatement dans le onze de départ les Japonais Joel Chima Fujita et Rihito Yamamoto, à peine de retour des Jeux Olympiques.

Festival de buts

Les sept buts de la partie ont été inscrits par Chery (4e), Doumbia (39e), Ondrejka (55e, 65e et 81e) et Valencia (68e). Ogawa (54e) relançait pourtant le match après le repos alors que le score était de 2-0, mais le but du Japonais n'a pas pu motiver les Canaris.

L'Antwerp était simplement trop fort pour une équipe de STVV qui a encore besoin de renforts urgents comme l'a déjà évoqué son entraîneur.

Côté anversois, la réaction a été idéale suite à sa déception de la semaine dernière contre Anderlecht. Les Trudonnaires restent lanterne rouge avec zéro points avant d'accueillir le promu Dender.