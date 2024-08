🎥 "Arrête de geindre, p*tain" : quand Vincent Kompany a complètement pété les plombs sur un joueur de Burnley

Vincent Kompany avait dĂ©jĂ fait le buzz Ă son Ă©poque anderlechtoise pour s'ĂȘtre emportĂ© contre ses joueurs aprĂšs un mauvais rĂ©sultat. Il n'a visiblement pas changĂ© d'attitude Ă Burnley.

La relégation de Burnley la saison passée n'a pas empêché le documentaire "Mission Burnley" d'être tourné, et la seconde saison va justement revenir en long et en large sur cette saison 2023-2024 très compliquée pour les Clarets.

On devrait y voir de nombreuses scènes mémorables impliquant Vincent Kompany, qui vont naturellement être scrutées avec d'autant plus d'attention que l'entraîneur belge a depuis rejoint le Bayern Munich. Et l'un des extraits du troisième épisode fait déjà le buzz.

© photonews

Lors d'un entraînement, Kompany s'est en effet complètement lâché à l'encontre du milieu de terrain Johann Berg Gudmundsson. Mécontent de l'attitude de l'Islandais, l'entraîneur de Burnley s'en est pris verbalement à lui, lui hurlant tout bonnement dessus.

Kompany pète les plombs

"Tu ne recevras pas le ballon en demandant poliment (...) J'en ai assez que tu geignes, p*tain. Arrête de geindre", lance Kompany. "Joue, p*tain, joue. Combien de fois je dois te le dire, arrête de geindre, p*tain". Une attitude très agressive à laquelle Gudmundsson va réagir.

Wow… this scene of Vincent Kompany from the new season of the Burnley documentary is crazy… 😳😳 pic.twitter.com/aPgnkWM2dZ — Second Tier podcast (@secondtierpod) August 12, 2024

"Tu veux communiquer quelque chose à l'équipe, tu veux montrer que t'es un grand garçon?", lui lance Kompany, ironique. "Mais à quel moment je me suis plaint aujourd'hui ?", répond le joueur. "C'est ton langage corporel qui est à ch*er et je ne l'accepte pas, joue", lui rétorque Vincent Kompany.

La tension est ensuite à son comble quand l'ancien coach d'Anderlecht hurle littéralement : "C'est une question de vie ou de mort, joue. J'en ai assez de ça". Les coéquipiers de Gudmundsson emmènent alors l'Islandais à l'écart et on peut voir des regards assez consternés s'échanger.

Difficile d'imaginer Vincent Kompany reproduire ce type d'attitude au Bayern Munich...