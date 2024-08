Norman Bassette et Malines se veulent, mais Caen ne faiblit pas : le jeune attaquant tente le tout pour le tout afin de revenir en Belgique

Malines aimerait définitivement recruter Norman Bassette, qui aimerait, lui aussi, poursuivre derrière les casernes. Le prix demandé par Caen freine cependant les négociations.

Depuis le début de l'été, le dossier Norman Bassette est compliqué. Prêté à Malines la saison dernière, l'attaquant de 19 ans aimerait rester derrière les casernes, où l'on voudrait, aussi, l'acquérir définitivement.

Problème, le prix demandé par le Stade Malherbe de Caen. Trois millions d'euros, un montant que le KaVé ne veut pas mettre sur la table, à l'heure actuelle. Le club, propriété depuis peu d'un certain Kylian Mbappé, ne veut plus d'une nouvelle location pour Bassette, mais souhaite le vendre.

Norman Bassette et Malines se veulent, mais Caen ne faiblit pas

Cependant, la situation traine et agace, alors que les équipes belges se préparent déjà à disputer la quatrième journée de championnat. Selon Gazet van Antwerpen, l'homme aux cinq buts et une passe décisive la saison dernière ne se serait pas présenté à l'entraînement du club français, la semaine dernière, et essayerait de forcer son départ.

Situation tendue, donc, pour celui qui dispose encore d'un contrat de deux ans à Caen, et qui est suivi par plusieurs autres formations de l'hexagone. Pour enrôler définitivement Norman Bassette, Malines va devoir augmenter son offre qui serait, à l'heure actuelle, légèrement supérieure au million d'euros.