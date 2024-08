À Westerlo, Timmy Simons a tout changé et c'était nécessaire : "Les joueurs n'allaient même pas chercher leur café eux-mêmes, c'était le Club Med"

Timmy Simons signe un 9/9 inaugural avec Westerlo, et avec la manière. Et pour le tout nouvel analyste dans le nord du pays, Hein Vanhaezebrouck, cela n'a rien de bizarre. L'ancien coach de La Gantoise est bien placé pour savoir qu'en Campine, tout a changé.

Westerlo vient de vivre une saison cauchemardesque et ne s'est pas du tout battu pour une place en Champions Play-Offs, ce qui était l'objectif initial. Mais, sous la houlette de Timmy Simons, le club campinois vient de signer un 9/9 inaugural pour commencer le nouvel exercice et va peut-être se mettre à rêver.

En quelques mois, Westerlo vient de passer d'une équipe amorphe à une équipe qui inscrit onze buts en trois matchs, en s'offrant des succès contre le Cercle, Malines et l'Union. Mais qu'est-ce qui a changé, au Kuipje ? Tout, si l'on en croit les dires du nouvel analyste phare du nord du pays, Hein Vanhaezebrouck.

Timmy Simons a remis de l'ordre dans un club de Westerlo qui en avait bien besoin

"L'année dernière, c'était apparemment comme un hôtel all-in là-bas. Les joueurs n'avaient même pas besoin d'aller eux-mêmes à la machine à café, on venait leur apporter directement. Pour certains joueurs, c'était comme le Club Med" lance-t-il dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Timmy Simons a mis beaucoup d'ordre, là-bas. Si vos joueurs oublient qu'ils doivent se prendre en main, ils oublient aussi qu'ils doivent tout faire eux-mêmes, sur le terrain."

Plus carré et plus strict, l'ancien Diable Rouge a fait le ménage. "Il semble être à plein régime dans tout. Dans sa façon de travailler, il est très attentif à la nutrition et aux questions médicales. Il a travaillé sous la direction de Michel Preud'homme, il a joué en Allemagne,... À Westerlo, il règne désormais un climat sportif de haut niveau"