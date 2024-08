Des Diables Rouges potentiels ? Ces jeunes Belges qui auront une carte à jouer à l'étranger cette saison

Chaque année, une nouvelle génération de jeune joueurs belges dispute ses premières minutes en pro ou se révèle au grand public à l'étranger. Petit tour d'horizon (bien évidemment non exhaustif) des jeunes à tenir à l'oeil.

A l'image de Roméo Lavia, Johan Bakayoko ou d'autres illustres exemples comme Toby Alderweireld, Dries Mertens et bien d'autres, le nom des joueurs belges qui effectuent leurs débuts professionnels à l'étranger met parfois un peu plus de temps à arriver au pays que ceux des talents couvés par les équipes de Pro League.

On peut par exemple citer Joseph Nonge. La saison passée, le milieu de terrain de 19 ans a fait ses grands débuts avec l'équipe première de la Juventus. Si les premiers pas ont été difficiles (une sortie un quart d'heure après sa deuxième montée au jeu), il pourrait avoir une nouvelle carte à jouer cette saison.

Des jeunes Belges chez la Vieille Dame

Autre Belge de la Juve, Samuel Mbangula (20 ans) continue de gravir les échelons. Après une campagne de Youth League plus qu'aboutie (3 buts et 2 assists), cet ailier gauche bruxellois, notamment passé par le Club de Bruges et Anderlecht a gagné en importance dans l'équipe réserve en troisième division. Son évolution dans les prochains mois sera intéressante à suivre.

Autre ancien Anderlechtois, Chris Lokesa fait lui aussi son bonhomme de chemin. Un an et demi après avoir quitté les RSCA Futures, le milieu offensif de 19 ans reste sur une saison très prometteuse en Eredivisie, du côté de Waalwijk et a d'ailleurs suscité l'intérêt du Sporting Portugal et de clubs français ces dernières semaines.

Toujours aux Pays-Bas, le timing est plus ou moins similaire pour Mika Godts, mais du côté de l'Ajax. L'ancienne pépite de Genk a commencé la nouvelle saison comme il a fini la dernière : avec une place de titulaire. La saison de l'explosion définitive pour l'ailier gauche de 19 ans ?

Egalement chez les Ajacides, Jorthy Mokio est également occupé à marquer les esprits. Le défenseur central de 16 ans avait déjà crevé l'écran par la précocité de ses débuts à La Gantoise. Il est devenu avant-hier, le joueur le plus jeune joueur étranger de l'histoire de l'Ajax à faire ses débuts pour les U23, le cinquième si l'on ajoute les jeunes Néerlandais à la liste. Assurément un nom à surveiller de très près.

© photonews

On souhaite à Ethan Butera de former la charnière centrale avec Mokio. Âgé de 18 ans, l'ancien Anderlechtois n'a toujours pas pu faire ses débuts avec les espoirs ajacides, victime de blessures à répétition.

A Amsterdam, Stanis Idumbo a longtemps fait partie des noms cochés par les suiveurs du club. Le meneur de jeu belge (appelé pour la première fois chez les Diablotins en juin dernier) évolue désormais au FC Séville. Arrivé en hiver avec la perspective de s'aguerrir avec la réserve, le jeune homme de 18 ans a plusieurs fois été appelé sur le banc de l'équipe première et a même débuté le match de gala contre Liverpool il y a quelques jours.

© photonews

En France, quelques talents made in Belgium seront également à scruter. A commencer par Ayanda Sishuba, dont la situation à Lens interroge. Le Tournaisien de 19 ans est entré au jeu à plusieurs reprises en Ligue 1 la saison passée mais ne semble pas dans les plans de Will Still. Son mercato est donc incertain.

A quelques kilomètres de là, Vincent Burlet attend lui sa première apparition avec l'équipe première. Le Liégeois de 18 ans, arrière gauche de formation a fait le pas vers le noyau A ces dernières semaines, il accompagnait notamment le LOSC pour le match de Ligue des Champions de ce soir à Fenerbahce. Toujours chez nos voisins, le futur de Norman Bassette, révélé avec Malines la saison dernière et reparti à Caen (avant de revenir en Pro League ?) vaudra également la peine d'être suivi.

© photonews

En Allemagne, on surveillera aussi le prêt de Noah Mbamba au Fortuna Dusseldorf. Le milieu de terrain avait effectué quelques apparitions avec le Club de Bruges avant de signer au Bayer Leverkusen. Ce prêt en deuxième division lui permettra sans doute de glaner du temps de jeu.

Même s'ils sont déjà plus attendus par les observateurs du football belge, et même plus largement, une liste des espoirs belges évoluant à l'étranger ne serait rien sans les noms de Julien Duranville (Dortmund) et Malick Fofana (Lyon). Nous avons omis de mentionner le nom de votre pépite favorite ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.