Le dossier Christian Eriksen va-t-il avancer dans les jours à venir à Anderlecht ?

On sait que le RSC Anderlecht rêve de Christian Eriksen, meneur de jeu de Manchester United. Jesper Fredberg devra être convaincant.

Christian Eriksen, l'inaccessible étoile ? Le Sporting d'Anderlecht semble en tout cas loin d'être parmi les favoris pour accueillir la star danoise, mise sur le marché par Manchester United. Mais Jesper Fredberg a plus d'un tour dans son sac, et compte bien insister pour tenter de convaincre le joueur.

Récemment, on apprenait ainsi que Fredberg comptait notamment sur les bons conseils de Kasper Schmeichel et Thomas Delaney, coéquipiers et proches d'Eriksen en sélection, pour peser dans la balance (lire ici). L'idée de rejoindre deux autres compatriotes, Dreyer et Dolberg, est également un atout, tout comme la présence de Brian Riemer à la barre.

Anderlecht peut-il réussir cet exploit ?

Maintenant, reste un constat : il faudra non seulement convaincre Christian Eriksen lui-même mais aussi effectuer une offre suffisante pour Manchester United. Et sur ce plan, les choses devraient bientôt bouger.

En effet, Sky Sports annonce que ManU attend des offres concrètes pour le Danois durant ce mercato, et précise qu'un "certain nombre de clubs" aurait déjà exploré les options possibles et les conditions pour un accord.

On peut imaginer que le RSCA fait partie de ces clubs. Christian Eriksen, qui n'a pas été utilisé lors du Community Shield samedi dernier, n'a plus qu'un an de contrat. Sa valeur est estimée à 8 millions d'euros, ce qui pourrait être un peu excessif pour Anderlecht. On imagine cependant Manchester United être ouvert à la discussion...