Et si les anciens d'Anderlecht aidaient Jesper Fredberg dans ce mercato ? Un grand nom est toujours ciblé par le RSCA, et le club y croit !

Le mercato du RSC Anderlecht doit prendre un coup d'accélérateur dans les jours à venir. Quatre ou cinq renforts sont encore attendus au Lotto Park, mais le temps commence doucement à presser...

Jean Butez reste en lice pour devenir le nouveau gardien d'Anderlecht, bien que le club soit satisfait des premiers matchs de Colin Coosemans. Le Français pourrait cependant bien rejoindre le Lotto Park et entrer en concurrence directe avec l'actuel titulaire. Cependant, le Great Old a grand besoin d'argent et ne fera aucun cadeau à Anderlecht. La situation pourrait se décanter plus tard dans le mercato.

De plus, Jesper Fredberg a toujours en tête l'arrivée de Christian Eriksen et ne lâche pas le dossier. Le CEO Sports peut compter sur Kasper Schmeichel et Thomas Delaney pour essayer de le convaincre, selon le Nieuwsblad. Jesper Fredberg espère que ses deux anciens joueurs auront un rôle crucial dans le dossier.

Et avec tous les efforts du Danois pour recruter Christian Eriksen, un retour de Dennis Praet semble de moins en moins probable. Praet était envisagé comme une option pour apporter plus de créativité au milieu de terrain, mais son retour ne semble pas en passe de se réaliser.

Le mercato du Sporting d'Anderlecht devrait enfin se lancer

Par conséquent, Fredberg se tourne vers d'autres possibilités pour renforcer le milieu de terrain, qui pourrait encore accueillir deux joueurs malgré les forces déjà présentes, d'après nos confrères de la Dernière Heure. Abdelkahar Kadri, de Courtrai, serait surveillé. Dans ce cas, un médian du Sporting pourrait s'en aller avant la fin de l'été.

En outre, Fredberg souhaite recruter un deuxième défenseur central plus expérimenté, ainsi qu'un remplaçant à Francis Amuzu. Tiago Gouveia, de Benfica, est dans le viseur. Le joueur de 23 ans, coté à 10 millions d'euros, semble toutefois trop cher pour les Mauves.

Un gardien, un défenseur central, un ou deux milieux de terrain et un remplaçant à Francis Amuzu, voici à quoi devrait ressembler la fin de mercato d'Anderlecht.