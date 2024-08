On a frôlé la grosse surprise, mais Anderlecht connaît son adversaire en Europa League !

Ce jeudi, les qualifications d'Europa League et de Conference League continuent, avec notamment le Dinamo Minsk et les Lincoln Red Imps qui s'affrontaient pour déterminer qui défierait Anderlecht en barrages.

Le RSC Anderlecht avait été verni au tirage au sort : pour les Mauve & Blanc, cela serait le Dinamo Minsk ou les Lincoln Red Imps en barrages de l'Europa League. Deux adversaires prenables, avec un grand favori : le Dinamo Minsk.

Un favori qui avait tenu son rang lors du match aller en battant le club de Gibraltar au match aller (2-0). Mais dans ce match retour, le Dinamo Minsk s'est fait peur. Les Red Imps ont en effet ouvert le score à la 30e minute via Tjay De Barr, servi par le vétéran de 42 ans Lee Casciaro.

Le Dinamo Minsk se fait peur

En seconde période, les Biélorusses vont s'offrir une bouffée d'air et égaliser à la 54. Mais Tjay De Barr s'offrira un doublé à la 78e, permettant aux Lincoln Red Imps d'espérer une qualification qui aurait été absolument héroïque.

Finalement, le Dinamo Minsk passe bel et bien, sans gloire, et affrontera le RSC Anderlecht en barrages. Cela sera un déplacement en Hongrie pour les Mauve & Blanc, et non pas au Belarus, suite aux sanctions infligées par l'UEFA aux clubs locaux suite à la guerre en Ukraine.

Dans les autres matchs, notons que le Rapid Vienne a éliminé Trabzonspor (2-0), et que le Viktoria Plzen n'a pas tremblé contre Kryvbas (1-0) après avoir gagné le match aller 1-2.

