Et si Anderlecht avait fait une "bonne affaire" en passant à côté de Thomas Delaney ? Déjà une tuile pour le Danois

Thomas Delaney s'est blessé avec Copenhague. Il avait pourtant très bien repris la saison.

Cet été, Anderlecht a fait tout ce qu'il pouvait pour récupérer Thomas Delaney après se l'être fait prêter par le FC Séville la saison dernière.

Il faut dire que le Danois en avait imposé au Lotto Park. Volume de jeu devant la défense, qualité de passe vers l'avant, sens de l'infiltration, gentleman sur le terrain et en dehors : il avait laissé une excellente impression. Mais le Sporting a dû s'avouer vaincu face à l'offre du FC Copenhague, son club formateur.

Delaney y a à nouveau montré l'étendue de sa palette avec un but et un assist pour ses deux premiers matchs dans le championnat danois.

Thomas Delaney excelle...lorsqu'il est fit

Mais le weekend dernier, il a dû être préservé en prévision de l'Europa League. Le milieu de terrain était de retour hier face aux Tchèques du Banik Ostrava. Mais il s'est blessé et a dû céder sa place avant le repos. Copenhague s'est incliné 1-0 mais s'est tout de même qualifié aux tirs au but.

L'épisode reste inquiétant pour Delaney : la saison passée, il avait déjà eu beaucoup de mal à enchaîner les matchs, à cause de plusieurs pépins physiques. Ce n'est pas l'Euro qui a arrangé les choses : à l'image d'un Jan Verthonghen revenu avec une surcharge aux deux tendons d'Achille, Delaney n'a pas eu de repos avant le 29 juin.

Son organisme pourrait donc être à nouveau soumis à rude épreuve dans les mois à venir. Or, Anderlecht a besoin de joueurs prêts à enchaîner. Avec l'absence de trêve hivernale et le retour de la Coupe d'Europe, les Mauves ont un calendrier chargé. Et avec un joueur comme Majeed Ashimeru présentant également quelques interrogations quant à son physique, Anderlecht va devoir se trouver des certitudes dans l'entrejeu.