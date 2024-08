Le Club de Bruges regrette-t-il d'avoir laissé partir l'homme qui lui a offert le titre ? Les retrouvailles de ce weekend s'annoncent électriques

Denis Odoi est arrivé cet été à l'Antwerp en provenance du Club de Bruges en tant que joueur libre. Jusqu'à présent, le joueur de 36 ans tout joué comme milieu de terrain.

La valeur d'Odoi n'est pas exprimée en statistiques, même s'il a marqué le but contre Anderlecht qui a finalement valu le titre au Club de Bruges. Sa grande force réside ailleurs : il est physiquement l'un des meilleurs à l'Antwerp, ses années en Premier League se font encore ressentir.

Odoi a également connu une période à Anderlecht avant de partir à Fulham via Lokeren. À l'époque, sa discipline tactique en tant qu'arrière droit était remise en question. Mais Odoi est un joueur qui continue d'apprendre tout au long de sa carrière. Lorsqu'il est revenu en Belgique, le Club a rapidement réalisé qu'ils avaient devant eux un joueur capable de jouer à presque toutes les positions.

Simplement parce qu'il comprend ce qui est nécessaire. Son explication après le match contre Anderlecht a clairement montré qu'il savait précisément ce qui n'avait pas fonctionné dans sa collaboration avec Doumbia. Cela ne se reproduira plus.

Déjà un patron à l'Antwerp

Odoi est un fidèle relai de Jonas De Roeck sur le terrain. Il corrige, comble les espaces et sait ce qu'il faut faire dans chaque situation. "Une recrue de haut niveau", l'a déjà présenté son nouvel entraîneur.

Le Club de Bruges ne le regretterait-il pas déjà ? La direction aurait pu garder Odoi, mais le principal intéressé aurait dû accepter une très forte réduction de salaire. "Je pense avoir prouvé beaucoup de choses et avoir encore de la valeur au sein de l'équipe. Je ne joue pas seulement pour l'argent, mais pas non plus gratuitement", avait-t-il fermement à ce sujet dans la Gazet van Antwerpen.

L'Antwerp a vu en lui l'homme qui pourrait encadrer ses jeunes talents. "La proposition de l'Antwerp, pour deux ans, était simplement bonne et équitable. Un signe de respect et de reconnaissance. Je ne voulais plus déménager en Belgique, sauf pour un endroit où je vivrais le reste de ma vie", a déclaré Odoi.

Il aura donc à coeur de montrer qu'il est loin d'être usé et que le Club de Bruges aurait dû faire plus pour le retenir. Cela tombe bien : dimanche, l'Antwerp se déplace au Jan Breydelstadion.