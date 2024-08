Le rachat du Standard s'annonce long : la nouvelle casserole de 777 Partners qui rebute plusieurs acquéreurs potentiels

Il apparaît depuis un certain temps que le rachat du Standard ne sera pas bouclé avant la fin du mercato. Et ce ne sont pas les dettes contractées par 777 qui facilitent la situation.

En retardant la publication de ses comptes à la Banque Nationale de Belgique, 777 Partners alimente encore un peu plus le flou autour de la situation financière réelle du Standard.

C'est aussi pour cela que le rachat prend beaucoup de temps. Les potentiels acquéreurs redoutent de trouver des cadavres dans le placard.

Qui acceptera d'éponger les dettes ?

SudInfo nous apprend ainsi que 777 a contracté un prêt de 10 millions d'euros juste après avoir acheté le club. Les dettes totales s'élèveraient à 50 millions selon le quotidien. Interrogé par nos confrères, le CEO démissionnaire Pierre Locht a tenu à recontextualiser.

"Il faut distinguer les différents types de dettes. Il y a par exemple un leasing financier pour l’Académie qui nous coûte un peu moins d’un million d’euros par an et qui prendra fin vers la fin des années 2030. Techniquement parlant, c’est une dette mais c’est plus juste d’appeler ça un frais de fonctionnement" explique-t-il.

© photonews

Pour lui, le Standard est sur la bonne voie : "Les dettes transferts sont de moins en moins nombreuses et compensées par les revenus transferts sortants. Un montant de 20 millions d'euros me semble correspondre davantage à la réalité des dettes à proprement parler".

Reste que la révélation de ce prêt de 10 millions (contracté via la société Tifosy Capital) rebuterait certains candidats acquéreurs.