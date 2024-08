Finalement pas à Anderlecht ? Jean Butez a un nouveau prétendant

Mais où ira Jean Butez ? Le gardien de but de l'Antwerp a été cité à Anderlecht, mais cette piste semble refroidir.

Jean Butez n'a plus que deux ans de contrat, et ne prolongera pas. L'Antwerp souhaite s'en séparer cet pour une belle somme, et dans cette optique, le joueur a été mis de côté. Il n'est pas encore apparu cette saison en Jupiler Pro League et une solution doit être trouvée.

Cette solution ne devrait pas être Anderlecht. Les priorités de Jesper Fredberg ont changé : Colin Coosemans rassure tout le monde, alors que le RSCA a besoin de renforts offensifs qui occuperont la majeure partie du budget.

Où, donc, pourrait signer Butez ? Leicester City s'est renseigné auprès de l'Antwerp. Mais selon notre confrère Sacha Tavolieri, un autre club serait intéressé : l'Ajax Amsterdam. En effet, le club ajacide, qui avait déjà été cité parmi les prétendants à Jean Butez l'été passé, aurait pris ses renseignements.

Aucune offre n'aurait été émise à ce jour par l'Ajax pour le portier français. Mais alors que le mercato approche de son dénouement, le dossier pourrait s'accélérer assez vite.

Jean Butez, 29 ans, est évalué à 8 millions d'euros sur Transfermarkt. L'Antwerp est en grand besoin de liquidités et aimerait donc profiter de cette cote pour renflouer les caisses, Senne Lammens faisant le job entre les perches entre temps.