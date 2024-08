La Gantoise de nouveau confrontée à un départ de taille ?

La Gantoise est en pleine reconstruction. Le club a vu partir de nombreux éléments importants de son effectif, tels que Tarik Tissoudali, Paul Nardi, Jorthy Mokio, Laurent Depoitre ou encore Julien De Sart.

Les Buffalos pourraient également perdre Pieter Gerkens d'ici la fin du mercato. La direction gantoise ne s'opposerait pas à un départ cet été.

Comme l'explique le journaliste belge Sacha Tavolieri, des clubs belges seraient intéressés par recruter l'ancien joueur du RSC Anderlecht.

Il s'agirait du KV Courtrai et du KVC Westerlo, deux clubs qui veulent éviter de combattre à nouveau contre la relégation. Ils seraient venus aux nouvelles.

Gerkens a perdu en importance au sein de La Gantoise, même s'il avait été assez impactant lors des Play-offs la saison dernière. Il est sous contrat jusqu'en 2027 avec La Gantoise et est évalué à 1,5 millions d'euros par Transfermarkt.

