Le propriétaire de l'Antwerp toujours plus dans le rouge : une vente dans l'urgence pour éviter le pire !

Paul Gheysens a un urgent besoin de liquidités pour payer ses dettes. Il aurait ainsi récemment vendu... son jet privé !

Les heures du doublé et de l'euphorie sont loin derrière pour Paul Gheysens et l'Antwerp. Le propriétaire du Great Old est en grande difficulté sur le plan financier. La guerre en Ukraine, explique le Nieuwsblad, a porté un coup fatal aux entreprises de Gheysens déjà fragilisées par la crise du COVID-19.

L'homme d'affaires peine donc désormais à rembourser ses dettes et retards de paiement, au point où il aurait été obligé, récemment... de vendre son jet privé.

Le média néerlandophone compare la situation des affaires de Paul Gheysens à une véritable "braderie", l'Anversois devant vendre au plus vite afin de boucher les trous de ses finances.

Récemment, Sven Jaecques, CEO de l'Antwerp, tenait à dédramatiser la situation, assurant que "beaucoup d'absurdités" étaient écrites sur le sujet et que le club tenait, à moyen terme, à être indépendant du financement de son président (lire ici).

Cependant, une chose est sûre : à l'Antwerp, tout le monde est à vendre, et Jonas De Roeck en a été avisé dès son arrivée. Mandela Keita et Jean Butez devraient être les prochaines ventes renflouant les caisses, après notamment celle de George Ilenikhena.