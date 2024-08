Arnaud Bodart, toujours en attente, aurait peut-être trouvé une porte de sortie

Arnaud Bodart est toujours mis de côté au Standard en attendant qu'une piste se concrétise. Après l'échec de son transfert à la Roma, l'Italie reste une option.

Le Standard a commencé la saison avec Mathieu Epolo entre les perches, et le jeune portier formé au club donne jusqu'à présent pleine satisfaction. Il doit faire oublier Arnaud Bodart, très apprécié du public de Sclessin et véritable enfant du club lui aussi mais dont le départ est presque certain.

Bodart est en effet l'un des joueurs les mieux cotés du noyau, et le Standard a un besoin urgent de liquidités. Le gardien de but lui-même n'a jamais caché ses envies d'ailleurs, et n'a plus qu'un an de contrat : c'est maintenant ou jamais pour qu'il rapporte gros au Matricule 16.

Mais un problème se pose : le peu d'offres sur la table pour Arnaud Bodart. En début de mercato, l'hypothèse d'un transfert surprenant vers l'AS Rome se matérialisait, mais la Louve a finalement reculé devant le prix demandé pour ce qui n'aurait été qu'un concurrent à Mile Svilar, mais un n°2 sur papier.

🇧🇪 🧤 Comme expliqué hier, Arnaud Bodart fait bien partie d’une short-list à l’#ACMonza. Le club de #SerieA a ciblé d’autres profils prioritaires… et seulement

si #Monza ne parvient pas à les finaliser, ils pourraient alors concrétiser leur intérêt et se positionner sur le… https://t.co/NJ5KR41ovH pic.twitter.com/MNT59h98vh — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 21, 2024

Une nouvelle piste, toujours en Italie, est désormais évoquée par le journaliste Sacha Tavolieri. Selon notre confrère, c'est l'AC Monza qui serait intéressée par Bodart. Cependant, le club de Serie A aurait d'autres priorités pour le poste.

Si celles-ci ne se concrétisent pas, Arnaud Bodart deviendrait alors l'option crédible. D'autres clubs italiens seraient sur le coup. L'objectif est bien sûr de trouver une solution d'ici au 30 août pour le gardien de but, estimé à 6 millions d'euros mais pour lequel le Standard va bien finir par devoir mettre de l'eau dans son vin à un moment...