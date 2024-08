Cauchemar de la défense d'Anderlecht jusqu'à sa sortie, il sera absent de longues semaines !

Lion Lauberbach était sorti blessé samedi passé face au RSC Anderlecht. Une grosse perte, qui durera plusieurs semaines pour le KV Malines.

Que serait-il arrivé samedi passé si Lion Lauberbach ne s'était pas blessé ? L'attaquant allemand était un véritable poison pour la défense du RSC Anderlecht et avait ouvert le score pour son équipe. Malheureusement pour le KV Malines, il sera absent un petit temps.

Het Belang van Limburg annonce en effet que Lion Lauberbach souffre d'une blessure au quadriceps et sera donc absent 4 semaines environ. Il devrait ainsi faire son retour après la trêve internationale.

C'est la seconde mauvaise nouvelle du jour pour les Sang & Or, puisque l'absence de Zinho Vanheusden pour quelques semaines en raison d'une hernie lombaire a également été confirmée.

Lauberbach, 26 ans, compte un but et un assist cette saison en 4 matchs, et 6 buts en 32 matchs pour le KV Malines depuis son arrivée l'été dernier.

Il manquera, tout comme Vanheusden, les matchs à l'Antwerp et contre Charleroi - au moins. L'attaquant devrait faire son retour le 15 septembre face à La Gantoise.