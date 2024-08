Un gardien de Premier League acheté pour 23 millions, puis... prêté à Anderlecht pour remplacer Kasper Schmeichel ?

Le RSC Anderlecht se serait renseigné sur Odysseas Vlachodimos pour remplacer Kasper Schmeichel. Le nouveau gardien de Newcastle a été acheté... 23 millions d'euros, cet été.

Le Sporting d'Anderlecht n'a pas encore remplacé Kasper Schmeichel, parti au Celtic Glasgow, et a commencé la saison avec Colin Coosemans entre ses perches.

Si l'ancien deuxième gardien a, pour le moment, très bien presté, il serait surprenant de voir les Mauves prendre le risque de le garder comme gardien titulaire pour le reste de la saison. D'autant que Mads Kikkenborg ne semble pas prêt et que derrière, il n'y a plus grand monde.

Depuis le début de l'été, l'arrivée d'un nouveau portier titulaire est évoquée, et Jesper Fredberg pourrait, une nouvelle fois, surprendre tout le monde sur ce dossier.

Anderlecht aurait-il trouvé son nouveau gardien ?

En effet, le média grec Sporttime révèle qu'Anderlecht se serait renseigné sur Odysseas Vlachodimos, portier de 30 ans comptant 42 sélections avec l'équipe nationale grecque.

La situation du natif de Stuttgart est particulière. Après une saison presque blanche en Premier League sous les couleurs de Nottingham Forest, dans l'ombre de Matt Turner avant Noël, puis de Matz Sels (9 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, dont deux lorsqu'il évoluait encore à Benfica, avant son départ), Vlachodimos vient d'être acheté par Newcastle contre... 23.5 millions d'euros.

Il est, toutefois, toujours le deuxième gardien de son équipe, derrière Nick Pope, de retour d'une grave blessure et qui semble remporter la bataille entre les deux, alors que Martin Dubravka est encore au club. La solution d'un prêt est donc étudiée, et Anderlecht est intéressé. Plusieurs clubs seraient cependant sur le dossier, et la concurrence sera rude.