Une ancienne icône pointe du doigt les problèmes actuels du Club de Bruges : "Je ne vois plus du tout cela aujourd'hui..."

Ca ne tourne pas bien actuellement au Club de Bruges. L'ancien capitaine et meneur de jeu Ruud Vormer a donné son avis quant aux difficultés rencontrées en ce moment.

Ruud Vormer sait également que le Club de Bruges a besoin de plus de mordant. Quelqu'un qui veut gagner coûte que coûte. "En fait, ce n'est plus possible", dit Vormer dans Het Laatste Nieuws. "Ce que nous avions, ce véritable esprit d'équipe, je le vois beaucoup moins aujourd'hui."

"Il faut désormais atteindre les objectifs collectivement. Parce que maintenant, il s'agit beaucoup plus de l'individu. Cela se voit surtout sous pression. Il faut se battre l'un pour l'autre."

Il n'y a plus personne pour rappeler à ses coéquipiers leurs tâches de manière très directe. "Brandon (Mechele) ose déjà ouvrir davantage sa bouche, mais il n'est pas ce type de meneur.

"Simon (Mignolet) a cette qualité, il peut le faire, mais en tant que gardien, c'est différent. Et Hans (Vanaken) le fait plus avec ses pieds", remarque Vormer.

"Cela commence en effet à l'entraînement. Beaucoup de joueurs appréhendent cela. En tant que leader, il faut essayer d'impliquer les joueurs. Quand je suis arrivé, Brandon était très calme. À la fin, il parlait beaucoup plus et donnait des conseils beaucoup plus souvent."