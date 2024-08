Parti de Charleroi après trois saisons au Mambourg, il s'attendait à rester en Pro League : "Surpris qu'aucun grand club belge ne s'intéresse à moi"

Hervé Koffi a quitté Charleroi pour Lens cet été. Il est revenu sur les coulisses de son départ.

Après quatre ans en Belgique (trois à Charleroi, un à Mouscron), Hevré Koffi est retourné en France. Arrivé de Lille, le portier burkinabé a signé pour quatre ans à Lens.

Il explique à La Dernière Heure que les premiers contacts avec le Racing remonte à l'hiver après la CAN. Mais le secret a été très bien gardé : très peu d'acteurs étaient dans la confidence.

Hervé Koffi ambitieux

"Un jour à l'entraînement, je dis à Cédric Berthelin (l'entraîneur des gardiens NDLA) : "Et si je signais à Lens ?". Je voulais voir sa réaction parce qu'il me parlait toujours de ce club qui lui est cher. Il pensait que c'était une blague. Je l'ai laisser patienter pendant 48 heures. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, j'ai vu de la fierté dans ses yeux. Youssouph Badji était aussi au courant, à Charleroi on était tout le temps ensemble" se souvient-il.

A Charleroi, Hervé Koffi estimait avoir fait le tour de la question et ne se voyait pas rester une cinquième saison en Belgique : "Pour être honnête, je ne me voyais pas faire plus de deux ans. Ou alors, je pensais que je changerais d'équipe, mais aucun grand club ne s'est intéressé à moi. J'étais surpris. Aujourd'hui j'ai digéré cela car je fais partie de l'un des meilleurs clubs d'Europe".