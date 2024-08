Très exigeante, La Gantoise continue de faire monter les enchères sur l'un de ses meilleurs joueurs

Cette fin de mercato est très animée à La Gantoise. Le club s'est qualifié ce mercredi pour la phase de groupes de la Conference League en battant le Partizan Belgrade 1-0 à domicile.

Mais il y a aussi eu beaucoup de rumeurs concernant les transferts. Il semble par exemple que Hyun-seok Hong va rejoindre la Bundesliga, et le club de Mainz.

Mais le Sud-Coréen n'est pas le seul pilier gantois qui pourrait opter pour une nouvelle aventure. Il y a aussi Archie Brown, qui suscite beaucoup l'intérêt.

Il est déjà apparu que le Fenerbahçe s'intéressait au défenseur latéral anglais de 22 ans, qui s'est révélé la saison dernière (41 matchs, 4 assists).

D'après le journaliste belge Sacha Tavolieri, les Buffalos ont rejeté une première offre de 8 millions d'euros (+ 2 millions d'euros de bonus). La Gantoise veut obtenir au moins 12 millions d'euros.

❌?? #KAAGent rejected a 1st offer €8M + €2M add-ons from #Fenerbahçe for Archie Brown. Buffalos still asking €12M. More news to follow ? #mercato #JPL https://t.co/K5HO9WGPjY pic.twitter.com/QQsRK99UlE