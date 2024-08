Conference League : La Gantoise hérite du plus gros morceau, tous les adversaires des Belges sont connus

Après l'Europa League, place à la Conference League. La Gantoise et le Cercle de Bruges connaissent désormais leurs adversaires.

La Gantoise ira à Chelsea !

Du côté de La Gantoise, on a tiré le gros lot : les Buffalos iront à Stamford Bridge pour y défier Chelsea, le plus grand nom de cette Conference League. Le genre d'affiche qu'on espère en Champions League ou en Europa League, et qui fera donc plaisir aux supporters gantois.

Le reste est plus prenable, sur papier bien sûr. Ainsi, à la maison, La Gantoise recevra Molde, l'Omonia Nicosie et les Serbes du TSC Backa Topola. En déplacement, les Buffalos se rendront, en plus de Chelsea, à Larne, les champions d'Irlande du Nord et au FC Lugano, en Suisse.

Le Cercle de Bruges reçoit Istanbul

Le Cercle de Bruges, de son côté, a été assez épargné par le tirage. Le plus grand nom qui se dressera sur la route des Groen & Zwart pour ce retour en Europe sera l'Istanbul Basaksehir, qui se rendra au Jan Breydel.

Le Cercle recevra également Hearts of Midlothian (Ecosse) et le FC Saint-Gall (Suisse). Côté déplacement, les Brugeois iront au LASK Linz, à l'Olimpija Ljubljana et au Vikingur Reykjavik. De quoi espérer prendre des points.