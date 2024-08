Lucas Stassin se lâche et critique ouvertement Anderlecht : "Ils ne l'admettront jamais..."

Lucas Stassin est parti à Westerlo l'été dernier. Son amour pour son ancien club, le RSC Anderlecht, semble avoir complètement disparu...

Lucas Stassin a signé un contrat de quatre saisons avec Westerlo en juillet 2023. Sa valeur marchande selon Transfermarkt est passée de 1,2 à 3 millions d'euros.

Un transfert reste possible le dernier jour du mercato estival. "Je me sens prêt pour une nouvelle étape, mais j'ai encore un contrat de trois ans ici et ce ne serait certainement pas une punition de jouer encore un an - ou peut-être même plus longtemps - ici", a déclaré Stassin dans les colonnes d'Het Gazet van Antwerpen.

Un retour à Anderlecht n'est par contre pas du tout envisagé pour Stassin, car selon lui, son ancienne équipe a commis une grosse erreur en le laissant partir.

"S'ils disent quelque chose de différent à Anderlecht, ils mentent. Ils sont maintenant à la recherche de jeunes attaquants, alors qu'ils en avaient un. Je pense qu'ils regrettent maintenant, même s'ils ne l'admettront probablement pas tout de suite."

Stassin ne pense pas qu'Anderlecht le contactera à nouveau un jour. "En outre, je suis probablement trop cher pour eux actuellement. Je peux d'ailleurs comprendre que la saison dernière je n'aurais pas eu le temps que je voulais, mais je voulais être plus qu'un jeune joueur qui s'entraîne parfois avec l'équipe première."

Stassin reste en contact avec des personnes du club mauve et blanc. "La plupart ne comprennent pas pourquoi ils m'ont laissé partir, mais comprennent ma décision. Finalement, je pense avoir pris la bonne décision."