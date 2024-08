Officiel : un produit de Neerpede quitte Anderlecht pour un autre club de D1A

Il ne manquait que l'officialisation, et elle est tombée ce vendredi en fin d'après-midi. Antoine Colassin quitte Anderlecht et rejoint le Beerschot.

Voilà plusieurs jours que la rumeur circule : Antoine Colassin (23 ans) quitte le RSC Anderlecht à titre définitif, et va tenter de lancer sa carrière loin de Neerpede.

Antoine Colassin est désormais un joueur du Beerschot, qui a annoncé ce vendredi l'arrivée de l'attaquant natif de Charleroi. La saison passée, Colassin évoluait avec le RSCA Futures, disputant 13 matchs en Challenger Pro League et inscrivant 4 buts.

Lancé à l'époque sous Vincent Kompany, Antoine Colassin, formé en tant que milieu de terrain à Neerpede, avait fait forte impression en inscrivant 3 buts lors de ses 5 premiers matchs.

Il ne sera cependant plus vraiment utilisé et sera envoyé en prêt à Zulte Waregem et Heerenveen, sans convaincre Brian Riemer une fois de retour au Sporting.