Est-ce lui, le prochain Diable surprise ? "Je serai prêt si Tedesco m'appelle"

Matte Smets prépare un match très important contre le Kazakhstan (10/09) en qualifications pour l'Euro Espoirs 2025. Mais il est également très proche des Diables Rouges.

Il faut le reconnaître : cette semaine, lors du point presse organisé pour l'équipe nationale U21, il n'y en avait que pour Samuel Mbangula, sensation de la Juventus, et Jorthy Mokio, 16 ans à peine et qui a déjà fait ses débuts à l'Ajax Amsterdam.

Pourtant, un autre joueur s'est présenté face à la presse et il est en réalité certainement bien plus proche des Diables Rouges que ces jeunes prodiges : Matte Smets (20 ans), après tout, a été nommément cité par Domenico Tedesco lorsque ce dernier a révélé sa sélection.

"Ca m'a mis la chair de poule d'entendre mon nom cité par le sélectionneur, bien sûr. Tu espères toujours un peu être appelé. Mais je suis déjà très content d'être en Espoirs, nous avons des échéances très importantes", déclare Smets.

Smets était déjà l'une des sensations de la D1A la saison passée à STVV, et a continué sur sa lancée. Bien aidé par le fait qu'il a retrouvé Thorsten Fink au KRC Genk. "Je sais ce que le coach attend de moi, comment il joue. Cela a joué un rôle dans mon choix et je suis content de continuer à travailler avec lui, mais je crois aussi que je me serais adapté s'il n'avait pas été là", nuance le jeune défenseur central.

Le cas Konstantinos Karetsas

À Genk, il cotoie l'une des pépites du football belge, appelé en Espoirs mais qui est resté dans le Limbourg : Konstantinos "Kos" Karetsas. "Malgré beaucoup de sollicitations, notamment de l'étranger, Kos est resté la tête sur les épaules. C'est un bon gars. Ces jeunes, comme lui et Jorthy Mokio que je connais moins, on doit les accompagner et les tirer, sans trop en demander directement, les faire se sentir chez eux en Espoirs", estime Matte Smets.

"Bien sûr, on ignore encore pour quelle sélection Kos jouera... et j'espère que ce sera pour la Belgique. Je ne vais pas nier que dans le vestiaire de Genk, certains essaient de le convaincre d'opter pour la Belgique", sourit Smets. "Mais c'est son choix. Il a un bel avenir devant lui quoi qu'il fasse, il ne pense qu'au terrain en ce moment".

Matte Smets, lui, sera Diable Rouge un jour, cela ne fait aucun doute. Cette semaine, pour faire nombre en attendant l'arrivée de Sebastiaan Bornauw, il a été appelé par Domenico Tedesco et a humé l'air de l'équipe A. "Il faut être prêt si on vous appelle. Si demain, Tedesco m'appelle en équipe A, je serai prêt. Ca aurait été beau, bien sûr, j'aurais beaucoup appris", concède-t-il.

"Mais c'est peut-être mieux d'y aller pas à pas, de jouer un rôle important en U21, d'avoir du temps de jeu. Mon exemple ? Vincent Kompany, tant comme défenseur que comme leader. J'essaie d'être un leader sur et en-dehors du terrain, même si j'ai du travail, bien sûr", conclut Smets avec humilité.