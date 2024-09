"De l'amateurisme" : les coups de gueule sur l'arbitrage se multiplient en Challenger Pro League

Le SK Lierse a perdu 3-0 au RWDM, samedi. Et après la rencontre, Christophe Grégoire, le T1 du Lierse, a vivement critiqué l'arbitrage de l'arbitre De Couvreur.

Quatrième rencontre en Challenger Pro League, cette saison, pour le SK Lierse, et la deuxième sous la direction de l'arbitre De Couvreur. Et deux fois, ce dernier n'a visiblement pas fait bonne figure. Sur la pelouse du RWDM, c'était en dépit d'une bonne première mi-temps.

Mais juste avant de rentrer aux vestiaires, alors que le score était encore de 0-0, il décide de brandir un deuxième carton jaune à Pieter De Schrijver, ce qui est devenu un sujet de discussion majeur au Lierse. "Un homme détermine le reste du match en prenant une décision qui ne peut être défendue", a déclaré l'entraîneur Christophe Grégoire à la Gazet van Antwerpen.

Ses dix hommes restants n'ont ensuite rien pu faire. Les Molenbeekois en ont inscrit trois en deuxième période et se sont placés à la tête du championnat. "Nos ailes ont été coupées par l'arbitre. Avec un homme en moins, il était beaucoup plus difficile de trouver la vitesse d'Ousmane Sow et une équipe solide comme le RWDM a également beaucoup mieux joué son jeu."

Grégoire plaide donc pour l'introduction de la VAR en Challenger Pro League, comme la très grande majorité de ses homologues. Selon lui, le deuxième carton jaune n'aurait jamais été donné à De Schrijver.

"Nous en sommes maintenant à quatre journées de jeu et j'ai déjà vu d'innombrables décisions erronées en Challenger Pro League. Soit nous sommes une véritable compétition professionnelle et nous sommes pris au sérieux, soit nous devrions être classés dans le football amateur. Mais de cette manière, nous ne pouvons pas continuer."