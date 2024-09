Du SL16 FC...à titulaire en puissance ? Comment Soufiane Benjdida saisit pleinement sa chance au Standard

Le Standard a recruté trois joueurs en attaque en fin de mercato. Mais dans le même temps, un jeune issu du SL16 FC est parvenu à se mettre en évidence : Soufiane Benjdida.

Le Standard a, reconstruction oblige, connu énormément de mouvement dans son effectif cet été. L'attaque a été l'un des grands chantiers du directeur sportif Fergal Harkin lors du mercato.

Exit Stipe Perica, qui n'avait plus d'avenir au sein du club. Le Standard a alors recruté Grejohn Kyei et Mohamed Badamosi. Mais en fin de mercato, tout s'est emballé...

Le Standard a en effet décidé de prêter Kyei, qui n'apportait pas satisfaction, à Charleroi. Les Zèbres s'étaient également intéressés à Andi Zeqiri, de Genk. Finalement, le Suisse signera en bord de Meuse. Tout comme Dennis Eckert Ayensa, de l'Union.

Soufiane Benjdida, le jeune qui rabat les cartes dans l'attaque du Standard

Les Rouches se retrouvent ainsi avec trois attaquants expérimentés cette saison...et un jeune qui pointe le bout de son nez : Soufiane Benjdida.

Arrivé l'été dernier en provenance du Raja Casablanca, Benjdida a passé sa première saison en Belgique dans l'équipe U23 du Standard, le SL16 FC.

Au sein d'une formation qui sera reléguée en Nationale 1, Benjdida a été titulaire à 19 reprises, marquant 6 buts. Il a également marqué en Play-offs avec les A lors du dernier match de la saison.

Du SL16 FC...à un candidat sérieux au poste de titulaire chez les A ?

En tout début de saison, Benjdida a profité de la reconstruction de l'équipe en attaque. Ivan Leko l'a titularisé d'entrée face à Genk. Lors des trois matchs qui ont suivis, Grejohn Kyei a été aligné, avec le résultat qu'on connait.

Ainsi, alors que Zeqiri et Eckert ne sont pas encore totalement intégrés et que Badamosi est voué à un rôle dans la rotation, Benjdida saisit pleinement sa chance. Le Marocain de 23 ans vient d'aligner trois titularisations. En trois matchs, il a marqué deux fois et donné un assist. Sa prestation face à Dender lui a d'ailleurs permis de figurer dans notre 11 du week-end.

Généreux, Benjdida ne ménage pas ses efforts. Une mentalité qui colle bien à l'ADN du Standard. Ses récentes prestations lui ont clairement permis de gagner des points.

En effet, bien que la paire Zeqiri-Eckert soit vouée à être titulaire cette saison, Benjdida pourrait être utilisé en cas de blessure ou de baisse de forme de la part de l'un des deux joueurs. D'ailleurs, son profil semble assez comparable à celui de Zeqiri. Le Standard semble en tout cas bien armé en attaque cette saison !