Un joueur d'Anderlecht vole au secours de Brian Riemer : "Le groupe reste derrière lui"

Anderlecht s'est logiquement incliné ce mardi soir face au Racing Genk (0-2). Le coach des Mauves, Brian Riemer, est dans l'œil du cyclone...

Les observateurs et les supporters attendaient une réaction ce mardi soir de la part d'Anderlecht. Les Mauves inquiétent en effet de par leur niveau de jeu.

Cependant, face à Genk, les hommes de Brian Riemer ont été logiquement surclassés et ont essuyé une défaite logique (lire le résumé ICI).

Mats Rits s'est présenté en après-match. A notre micro, le milieu de terrain d'Anderlecht a tenu a défendre son coach, sous pression après les récents résultats.

"Nous sommes derrière lui. La saison passée s'est bien déroulée, et on n'a pas si mal commencé cette année. Naturellement, il y a des choses à améliorer, mais cela dépend de nous-mêmes."

"Les supporters réclament sa démission ? Oui, c'est souvent comme ça. De notre côté, on veut juste jouer mieux. On donnera tout pour améliorer le jeu. On se le dit bien sûr dans le vestiaire. Il ne faut pas oublier que c'est notre première défaite de la saison."