Lourde sanction à prévoir pour l'entraîneur de Louvain après son exclusion du week-end ?

Exclu en fin de match, Oscar Garcia risque jusqu'à trois rencontres de suspension. Un sacré coup dur potentiel pour les Louvanistes.

OH Louvain a subi sa première défaite de la saison face à Saint-Trond, le week-end dernier. Un revers après lequel Oscar Garcia, l'entraîneur louvaniste, n'avait certainement pas le sourire. En fin de partie, le T1 constatait qu'une faute sur Ignace N'Dri n'avait pas été sifflée et avait entraîné le but victorieux des Trudonnaires.

Oscar Garcia est donc allé trouver l'arbitre, Simon Bourdeaud'hui, après le coup de sifflet final, avec une certaine véhémence. Garcia aurait notamment refusé de serrer la main tendue par Bourdeaud'hui, "de manière provocatrice".

Une suspension de trois matchs pour Oscar Garcia ?

Une attitude qui n'a plus à personne. L'entraîneur de Louvain a reçu une carte rouge, et le procureur fédéral a jugé qu'il y avait 'insulte ou obscénité" dans le geste d'Oscar Garcia. De son côté, le T1 s'est défendu, en expliquant qu'il est allé serrer la main des assistants de Bourdeaud'hui, mais qu'il avait trouvé provocateur que celui-ci ne veuille pas discuter avec lui et lui serre juste la main.

Quoi qu'il en soit, c'est une suspension de deux matchs qui a été demandée par le procureur fédéral à l'encontre d'Oscar Garcia. Deux rencontres auxquelles il faudrait ajouter un troisième match, puisque l'entraîneur louvaniste était toujours sous la menace d'un sursis depuis la fin de la saison dernière.

Si cette suspension devenait bien effective, Garcia manquerait la réception de Courtrai, ainsi que les déplacements à La Gantoise et à Malines. Un sacré coup dur en prévision pour Louvain.