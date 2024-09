Malines et Besnik Hasi relèvent la tête : "J'espère que ce n'est que le début"

Besnik Hasi se frotte les mains. Le KV Malines a réalisé une bonne prestation face au Cercle de Bruges et n'a pas encaissé.

Besnik Hasi a d'ailleurs remarqué que les visiteurs ne se sont pas créé beaucoup d'occasions. "Ils ont touché le poteau à un moment donné, mais Ahmed Touba et notre gardien ont bien limité l'espace à Denkey lors de cette phase."

"Nos remplaçants étaient tous bons et nous ont donné un nouvel élan", a déclaré Hasi. "Leur contribution nous a permis de reprendre le contrôle des espaces. Bas Van den Eynden a réagi de manière astucieuse sur son but, à la façon dont le Cercle réagit souvent aux ballons de contre-attaque après un coup de pied arrêté. C'était très malheureux que le but de Lion Lauberbach ait été annulé pour hors-jeu."

Ahmed Touba, l'homme qu'il fallait à Malines

"Tous les joueurs méritent d'être félicités, mais surtout Ahmed Touba. Il a réalisé un très bon match et a été calme balle au pied. Il était également solide défensivement. José Marsa s'est bien comporté en tant que remplaçant au poste de Foulon. Aziz Ouattara a bien géré le jeu défensif sur les seconds ballons."

"Je suis content que nous restions imperméables et ce sont deux défenseurs qui marquent. J'espère que c'est le début d'une stabilité défensive pour une longue période, car c'est ce sur quoi nous travaillons très dur. Nous avons également de nombreuses blessures et devons intégrer de nouveaux joueurs récemment recrutés."

Hasi a également dû effectuer d'autres ajustements pour perfectionner sa défense. "Avec Bas Van den Eynden, nous avons transformé un milieu de terrain en défenseur central. N'oublions pas que Bas revient d'une grave blessure. Ahmed Touba, c'est de l'expérience et de la classe. Je pense que la pression sur José Marsa a maintenant diminué. Ces garçons ont besoin de temps et d'automatismes."