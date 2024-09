Un top 8 rapporterait gros : voici les primes que l'Union et Anderlecht peuvent atteindre en Europa League

La phase de ligue de l'Europa League débute officiellement ce mercredi soir. Et les clubs belges engagés, à savoir le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, ont un beau petit pactole à aller chercher.

Une semaine après la Ligue des Champions, c'est la phase de ligue de l'Europa League qui prend place, dès ce mercredi. Sur le coup de 21h00, le Sporting d'Anderlecht recevra Ferencvaros, tandis que l'Union se rendra à Fenerbahçe ce jeudi (18h45).

Qui dit campagne européenne dit, naturellement, primes de performance versées par l'UEFA. Et, cette année, avec la réforme de la compétition, et la réforme des primes versées, il est possible d'aller chercher gros, en C3.

Cette saison, une prime de départ de 4.31 millions d'euros est versée à chacun des 36 clubs participant à la phase de ligue, assurent nos confrères de la Dernière Heure. Un montant revu à la hausse par rapport aux précédentes éditions.

Par contre, les résultats hebdomadaires rapporteront moins : 450.000€ pour une victoire, 150.000€ pour un partage. Viennent ensuite les récompenses par rapport à la place acquise en phase de ligue : 75.000€ pour le 36e, 150.000€ pour le 35e, et jusqu'à près de 2.2 millions d'euros pour les clubs du top 8 qui, qualifiés en huitièmes de finale, recevront une prime de 600.000€ assortie du bonus de qualification de 1.75 million d'euros : le début du jackpot.

La suite va crescendo : 2.5 millions d'euros pour les quarts de finaliste, 4.2 M€ pour les demi-finalistes, 7 M€ pour le finaliste vaincu et 13 millions d'euros pour le vainqueur final, rien que pour la dernière rencontre de cette compétition. L'Union et Anderlecht peuvent aller chercher gros.