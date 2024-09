Après avoir pris un point à Anderlecht, Charleroi reçoit "la meilleure équipe du pays" : Rik De Mil a prévenu ses hommes

Demain, Charleroi reçoit le Club de Bruges. Un match forcément spécial pour Rik De Mil.

Demain, Rik De Mil retrouve le Club de Bruges. Après avoir perdu au Jan Breydelstadion avec Westerlo la saison dernière, c'est désormais en tant qu'entraîneur de Charleroi qu'il reçoit les Blauw en Zwart, chez qui il est resté plus de huit ans, jusqu'à entraîner l'équipe première pendant quelques semaines.

Charleroi s'est bien remis de la claque 5-2 à Malines, avec deux cleansheets contre le Beerschot (3-0) et à Anderlecht (0-0). Face au Club de Bruges, Rik De Mil s'attend à un match difficile, comme il l'a confirmé en conférence de presse.

"Avec Genk, le Club de Bruges est actuellement la meilleure équipe de Belgique. Nous savons donc que nous devrons être à 200% pour prendre des points. Mais nous y croyons" a-t-il déclaré.

Confirmer le bon match livré à Anderlecht

Les visiteurs auront le couteau entre les dents après les défaites contre Dortmund (0-3) et La Gantoise (2-4) : "A Bruges, si tu perds, il y a toujours de la pression. Mais si tu joues là-bas, tu trouves ça normal. Dans bien des cas, cela leur donne un boost et augmente leur niveau. Si on reproduit ce que j'ai vu lors des deux derniers matchs, il y aura des possibilités".

Charleroi devra donc se montrer efficace dans les deux rectangles, mais pas uniquement : "On doit montrer de la personnalité. On l'a fait à Anderlecht, j'en étais très content. On ne l'a peut-être pas fait pendant 90 minutes mais tout le monde a vu qu'on savait jouer notre football".