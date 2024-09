Dender - Anderlecht, un match entre frères : "Il m'a appelé pour m'arracher des informations, mais j'ai de suite raccroché"

Le match entre Dender et Anderlecht est également un match entre frères. Vincent Euvrard est l'entraîneur du promu, Yannick Euvrard est le "coach des phases arrêtées" d'Anderlecht. Et plus tôt dans la semaine, un moment amusant s'est produit.

Vincent et Yannick Euvrard sont tous deux passionnés de football et ont beaucoup de contacts l'un avec l'autre. Mais cette semaine, c'est un petit peu différent. "Au début de la semaine, Yannick m'a appelé", rigolait Vincent à notre micro. "Il m'a demandé s'il y avait des blessés. J'ai dit : 'à samedi' et j'ai raccroché. Pas avec moi."

Cette semaine, je n'aurai aucun contact avec Yannick"

"Nous n'aurons plus de contact cette semaine. Il me connaît et je le connais. Nous sommes trop compétitifs. Et pour le moment, nous devons agir de manière plus professionnelle. Nous reprendrons nos conversations la semaine prochaine", a ajouté Vincent Euvrard en souriant.

Le T1 de Dender a beaucoup de respect pour le travail de Yannick. "Il fait du bon boulot, de manière objective. Anderlecht a créé des occasions et marqué à partir de ses phases arrêtées dans des matchs où le jeu était plus difficile."

"Les phases arrêtées représentent environ 30% des buts dans le football moderne. Cela souligne leur importance. Oui, lors des fêtes de famille, on parle beaucoup de football à la maison. Cela a toujours été le cas. Mon père était également joueur et entraîneur. C'est une sorte de passion commune. (rires)"

J'ai déjà eu David Hubert comme joueur, ce n'est pas vraiment une surprise"

Il connaît aussi très bien David Hubert. "J'ai eu David sous mes ordres à Louvain. Je le connais bien en tant que joueur, mais pas en tant qu'entraîneur. Il a toujours été un leader qui est devenu capitaine partout où il a joué. Il sait comment gérer les choses et il va également faire carrière en tant qu'entraîneur principal."

"Si vous le connaissez en tant que joueur et comme leader dans le vestiaire, ce n'est pas vraiment une surprise qu'il ait choisi cette voie. C'est une étape logique, je pense. Que cela se précipite de la sorte, c'était inattendu, mais c'est aussi dû aux circonstances" a conclu Vincent Euvrard.