Zeqiri, Eckert Ayensa, Badamosi ou Benjdida : Ivan Leko lève le voile sur son duo idéal d'attaquants au Standard

Ivan Leko a désormais quatre options pour alimenter son attaque. L'entraîneur croate a déjà une préférence, mais il sait aussi qu'il va devoir faire en fonction de l'état physique de ses joueurs au fur et à mesure de la saison.

Ivan Leko n'a pas donné de grande nouvelle en conférence de presse, ce vendredi, veille de la réception de Westerlo. Les joueurs absents la semaine dernière le seront toujours, à part, peut-être, Nathan Ngoy. "On espère pouvoir compter sur Nathan. Ce sera encore trop tôt pour David, tandis que Doumbia et Bolingoli ne sont toujours pas rétablis."

Monté au jeu la semaine dernière et présent devant la presse quelques minutes avant son entraîneur, Dennis Eckert Ayensa pourrait connaître sa première titularisation avec les Rouches. C'est, en tout cas, le projet d'Ivan Leko, qui doit aussi veiller à la condition de ses joueurs.

"Dennis a participé aux deux dernières semaines d'entraînement. Il est monté une grosse demi-heure au dernier match, il est motivé et a montré qu'il était un bon renfort. C'est encore difficile de dire qu'il peut jouer 90 minutes, mais il est prêt.

Zeqiri - Eckert Ayensa comme duo titulaire

"C'est un bon attaquant, avec de vraies qualités de finisseur. Il est décisif dans les 30 derniers mètres, il est intelligent, comprend le jeu, peut jouer comme "9.5", voire comme quatrième milieu de terrain. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, physiquement comme mentalement. Avec Andi, ce sont deux attaquants qui ont beaucoup de caractère. Oui, c'est mon duo idéal."

Un duo idéal qui pourrait donc être testé pour la première fois contre une dangereuse formation campinoise. "Westerlo est une équipe intéressante. La deuxième plus jeune de la compétition, après nous. Une équipe avec beaucoup d'intensité, d'énergie et un coach que je connais très bien, une top personne aussi. On a du respect pour notre adversaire, mais on va jouer notre match sans s'en soucier."