Toby Alderweireld va-t-il bientôt prendre sa retraite ?

Toby Alderweireld est dans la dernière année de son contrat et a déjà exprimé son souhait de terminer sa carrière à l'Antwerp. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que cette saison sera la dernière...

Alderweireld reconnaît qu'il devient de plus en plus difficile de maintenir son niveau de jeu : "Je dois travailler plus dur que jamais pour atteindre ce niveau," confie-t-il dans une interview au Gazet van Antwerpen. Une grande partie de cet effort est consacrée à sa rééducation de l'épaule, qui s’est déboîtée la saison dernière sans qu'il ne subisse d’opération.

Ses années en Premier League ont également laissé des traces : "Mon corps a beaucoup de kilomètres au compteur." En plus de la bataille physique, le mental joue aussi un rôle important : "Vingt ans à vivre comme un professionnel et à répéter les mêmes gestes chaque jour, c'est un énorme défi mental. Heureusement, des matchs comme celui contre Westerlo me donnent l'énergie nécessaire pour continuer," ajoute-t-il avec un sourire.

L'avenir d'Alderweireld

Quant à son avenir, Alderweireld reste mystérieux. Il garde toutes les options ouvertes : "Je prendrai ma décision à temps, afin que tout le monde puisse s'y préparer," explique-t-il. "Un jour viendra où je ne serai plus là, mais tant que je peux apporter ce que je veux apporter, je continuerai."

Sven Jaecques, le CEO d'Antwerp, souligne l'importance d'Alderweireld pour le club : "Toby n'est pas du genre à prolonger pour passer une saison sur le banc avec peu de temps de jeu. Le jour où il jugera qu'il mérite d'être sur le banc, il s'arrêtera," déclare Jaecques.

Si une prolongation de contrat venait à être discutée, Jaecques précise que ce serait sous d'autres conditions que celles auxquelles Alderweireld était habitué : "Si une prolongation est envisagée au printemps prochain, ce ne sera plus aux mêmes conditions que ces trois dernières saisons."