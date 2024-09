Hans Vanaken en sauveur : "Mais l'homme du match, c'est lui"

Hans Vanaken a surgi en fin de match et fait du Hans Vanaken, sauvant le Club de Bruges d'une troisième défaite consécutive. Le double Soulier d'Or restait lucide après la rencontre.

Si Nicky Hayen faisait grise mine et refusait de parler de bon point pris après le partage au Mambourg (lire ici), Hans Vanaken était plus souple. "Je pense que si tu regardes le déroulement du match, c'est quand même un bon point pris ici", relativisait le buteur providentiel du Club de Bruges.

Le capitaine des Blauw & Zwart a surgi en fin de rencontre pour faire 1-1, alors que Bruges était réduit à 10 depuis la 55e minute de jeu. "Charleroi a marqué sur sa première occasion", pointe Vanaken. "Puis, tu te retrouves à 10, et évidemment, ça n'est pas l'idéal".

Mais étrangement, le Sporting a ensuite levé le pied et Bruges a été meilleur à 10. "Nous avons continué à jouer notre football. Avant l'égalisation, Brandon (Mechele) touche aussi le poteau", rappelle Hans Vanaken. "Je ne pense donc pas que ce soit immérité dans l'ensemble".

Mignolet homme du match

Le carton rouge d'Onyedika était particulièrement sévère, même si là aussi, Vanaken reste tempéré. "Je n'ai pas revu les images. Mais c'est vrai que ça sort un peu de nulle part. Je ne crois pas que c'était un carton rouge. Mais voilà, l'arbitre doit prendre une décision en temps réel".

Sans un grand Simon Mignolet, cependant, Bruges aurait encaissé le 2-0 et le but de Vanaken n'aurait servi à rien. "Si Simon est l'homme du match ? C'est moi, non ? Je marque le but", plaisante le capitaine brugeois. "Non, bien sûr que c'est Simon. Il sort les arrêts qu'il faut pour nous garder dans le match".