5e match sans victoire, un cadre d'Anderlecht tire la sonnette d'alarme : "Presque une faute professionnelle"

Le RSC Anderlecht a été tenu en échec ce samedi par Dender. Les Mauves n'y arrivent plus.

Anderlecht vit assurément une période très compliquée. Les Mauves ont récemment limogé leur coach Brian Riemer et restent sur une série de 5 matchs sans victoire en championnat.

Anderlecht méritait sans doute la victoire face à Dender, mais les Bruxellois ont cruellement manqué d'efficacité. Killian Sardella ne cachait pas sa déception en après-match.

"Ça a été un match très compliqué. En première mi-temps, on a bien commencé mais après on les a un peu trop laissés dans le match. On savait que leur point fort c’étaient les phases arrêtées et les contre-attaques."

"Ils ont été un peu trop dangereux sur ces aspects-là à mon goût. En deuxième mi-temps, on ne rentre pas assez fort. On a mal géré leur contre-attaque et ils ont marqué."

Au micro de la RTBF, Sardella a pointé un gros défaut à Anderlecht cette saison : le manque d'efficacité. "On a bien géré la fin du match. On a eu beaucoup d’occasions mais il fallait concrétiser. C’est dommage. Il y a quand même eu du positif mais ce manque d’efficacité c’est dommage. C’est le principal problème de ce début de saison."

Les Mauves doivent désormais essayer de se sortir de cette mauvaise passe. "C’est insuffisant, presque une faute professionnelle. On va se concentrer sur le match de jeudi en coupe d’Europe, puis sur celui de dimanche", a-t-il déclaré.