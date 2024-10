Plus que jamais sur le départ pendant l'été, Vincent Janssen explique pourquoi il est finalement resté à l'Antwerp

Vincent Janssen fait toujours les beaux jours de l'Antwerp. Pourtant, l'attaquant néerlandais était plus que jamais sur le départ, cet été. Mais puisque le Great Old ne lui a pas déniché de remplaçant, le buteur n'est jamais parti.

Le dernier match des Play-Offs, la saison dernière, devait être le dernier de Vincent Janssen pour le compte de l'Antwerp. L'attaquant néerlandais était plus que jamais sur le départ, mais le Great Old voulait attendre de lui trouver un remplaçant avant de le laisser partir. Un remplaçant qui n'est jamais arrivé.

"Je suis parti en vacances avec une chance sur deux d'avoir déjà joué mon dernier match pour le club" a confirmé l'avant-centre de 30 ans, auteur de trois buts et trois passes décisives depuis le début de la saison, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Vincent Janssen ne forcera pas son départ de l'Antwerp

Janssen savait toutefois qu'il ne se passerait pas grand-chose pendant les vacances, et que c'était surtout durant la préparation d'avant-saison que son départ aurait pu se profiler. "Avec l'Euro et la Copa America, tout recommençait plus tard. J'ai repris avec l'Antwerp avec une énergie nouvelle."

L'ancien de l'AZ et de Tottenham se sent bien dans la ville du nord du pays. "Ma femme aime être ici, je suis proche de mes amis et de ma famille, des supporters, je joue pour gagner des titres,... J'ai toujours dit que je ne quitterais pas le club si je ne trouvais pas mieux ailleurs."

Retourner au Mexique était l'option la plus probable, un départ en Arabie Saoudite était aussi sur la table. "Je ne préfère pas parler du jour de mon départ. Mais le moment venu, je saurai que j'aurai joué pour le plus grand club de Belgique" a conclu Vincent Janssen.