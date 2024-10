Presque un début d'hécatombe pour Thorsten Fink : vers un Racing Genk remanié pour affronter Courtrai ?

Le Racing Genk affrontera Courtrai, samedi soir. Le week-end dernier, Thorsten Fink pouvait compter sur un noyau complet ou presque pour défier Malines, mais la situation a déjà bien changé.

Le Racing Genk réalise un excellent début de saison. Les Limbourgeois occupent la tête du championnat avec 22 points, soit six longueurs de plus que leurs plus proches poursuivants, l'Antwerp et La Gantoise.

Grâce à un but d'Oh inscrit dans les toutes dernières secondes de la rencontre face à Malines, le week-end dernier, sur une erreur d'un Ortwin De Wolf présélectionné avec les Diables, Genk a accroché son septième succès de rang, et cherchera donc le numéro 8 face aux Kerels.

La semaine dernière, l'entraîneur Thorsten Fink était heureux d'annoncer, en conférence de presse, que son noyau était complet et l'infirmerie vide. La situation a bien changé à la Cegeka Arena. Face aux Malinois, Carlos Cuesta avait déjà cédé sa place sur blessure.

Carlos Cuesta toujours absent avec Genk, Sor et Nkuba sont incertains

Matte Smets a dû le remplacer et l'a bien fait, mais Fink sera privé de son défenseur central colombien pendant un certain temps. Contre Courtrai, mais aussi, probablement, durant la trêve internationale.

Et, selon les dires du Belang van Limburg, ce n'est pas tout. Yira Sor a manqué les derniers entraînements et est incertain, au même titre que Ken Nkuba. Avec trois potentiels titulaires en moins, Genk pourrait être fortement remanié pour affronter Courtrai.