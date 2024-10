Anderlecht envisage de plus en plus un autre scénario dans sa recherche d'entraîneur : une décision finale sera prise après le Clasico

Jesper Fredberg n'est pas un hibou. Il voit également que David Hubert a rapidement gagné l'approbation du vestiaire et souhaite présenter un football plus attractif. C'est pourquoi Hubert devient de plus en plus un candidat susceptible de rester en tant qu'entraîneur principal.

Peu de candidats sérieux se sont présentés pour devenir le nouvel entraîneur du Sporting d'Anderlecht. Le club bruxellois a récemment établi des contacts avec Mark Van Bommel, mais l'ancien entraîneur de l'Antwerp a décliné la proposition. En outre, il y a eu une première discussion avec l'entraîneur serbe Vladimir Ivic, mais cela n'a pas débouché sur des négociations concrètes. Van Bommel et Ivic étaient sur la liste restreinte d'Anderlecht, mais aucun des deux candidats ne semble être une option sérieuse pour le moment. Ivic, qui a déjà entraîné au Maccabi Tel Aviv et à Watford, notamment, est sans club depuis mars, mais après une brève discussion avec Anderlecht, rien n'a été entrepris. Cela laisse penser que le club bruxellois pourrait finalement se tourner vers des solutions internes. David Hubert finalement prolongé comme entraîneur principal d'Anderlecht ? David Hubert, qui est devenu l'entraîneur intérimaire après le licenciement de Riemer, se débrouille bien, jusqu'à présent. Bien qu'il ait partagé à deux reprises en Jupiler Pro League, il a obtenu des résultats impressionnants en Europa League, avec des victoires contre Ferencváros et, surtout, à la Real Sociedad. Hubert fait preuve de tactique et sait motiver le groupe, ce qui lui vaut de plus en plus de respect au sein du club. Anderlecht évaluera ses performances après le Clasico contre le Standard et prendra alors une décision définitive concernant l'avenir du poste d'entraîneur. En tout cas, Hubert a marqué des points et semble être un sérieux candidat pour rester en tant qu'entraîneur principal sur le long terme.





