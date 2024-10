Le dernier sur la liste ? Du onze qui a arraché la médaille de bronze en 2018, il ne reste plus qu'un seul Diable

Petit à petit, la génération dorée passe le flambeau à de nouveaux jeunes. Un processus qui entre dans sa phase terminale.

Dès son arrivée, Domenico Tedesco a montré sa volonté d'amener un vent de fraîcheur chez les Diables Rouges en sélectionnant bon nombre de nouveaux joueurs, rajeunissant le noyau de rassemblement en rassemblement.

Si bien qu'aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de l'équipe qui a conquis la médaille de bronze lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, il y a seulement/déjà six ans. Certains ont pris leur retraite : des cadres comme Marouane Fellaini, Eden Hazard, Vincent Kompany ou Thomas Vermaelen ont raccroché les crampons.

D'autres comme Thibaut Courtois Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Axel Witsel ou Simon Mignolet prestent encore à haut niveau mais ne sont plus appelés, qu'il s'agisse de leur choix ou de celui du sélectionneur.

La relève tout de même prometteuse

Et puis, il y a ceux qui ont, à des degrés divers, disparu de la circulation en sélection comme Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Yannick Carrasco, Thorgan Hazard, Adnan Januzaj, Dries Mertens ou Michy Batshuayi ou Nacer Chadli.

Ce rassemblement va encore un peu plus permettre de passer le relais à de nouvelles têtes : outre les quatre jeunes appelés pour la première fois, trois des derniers membres de la génération dorée (Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Thomas Meunier) ont fait l'impasse sur la Ligue des Nations.

Une situation déjà vécue par le passé et amenée à se répéter vu l'horloge biologique de plus en plus avancée de nos cadors. De quoi nous préparer aux Diables d'après. Si bien que du onze qui a parachevé la campagne de 2018 par la médaille de bronze, seul Youri Tielemans est aujourd'hui encore dans le groupe. L'ancien Anderlechtois est le dernier des Mohicans des titulaires ce jour-là : sur le banc face aux Anglais, Koen Casteels est le seul autre rescapé. Et à 32 ans, le portier a décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite.