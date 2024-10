"C'est du jamais vu" : la police stupéfaite par le déferlement de violence après le retour d'un derby historique du foot belge

Après le derby entre Beveren et Lokeren-Temse, des émeutes ont éclaté dans les rues de Beveren. La police a été prise a parti.

Hier soir, Lokeren a empoché sa première victoire de la saison (0-1). Une magnifique opération puisque cela intervient sur le terrain du rival de Beveren, pour le premier derby officiel depuis six ans.

Après la rencontre, un groupe d'environ 50 supporters de Beveren a tenté d'atteindre le noyau dur de Lokeren-Temse, mais les agents de police leur ont bloqué leur chemin. Le groupe s'est alors retourné contre les forces de l'ordre et a commencé à bombarder la sécurité avec différents projectiles.

Des blessés ont finalement été signalés des deux côtés. La police a réussi à bloquer l'accès au parking de Lokeren-Temse, mais cela a entraîné de graves affrontements. Des images montrent des supporters masqués lançant des clôtures, du mobilier urbain, des panneaux de signalisation, et même des engins explosifs et des feux d'artifice sur la police.

Plusieurs interdits de stade n'attendaient que ça

La violence à cette échelle était inédite, a déclaré le commissaire Rob De Jonghe de la zone de police locale Waasland-Noord au Laatste Nieuws. Au cours des émeutes, l'un des supporters a lancé une grosse pierre sur un véhicule de police.

Cinq agents ont été légèrement blessés, tandis qu'un sixième a subi des dommages auditifs. Plusieurs supporters ont également été blessés, dont un qui a dû être emmené à l'hôpital. Finalement, la police a dû faire appel à des chevaux et à un canon à eau pour repousser les supporters.

Plusieurs émeutiers ont été arrêtés, à la fois administrativement et judiciairement, bien que le nombre exact d'arrestations ne soit pas encore clair. Beaucoup de fauteurs de trouble impliqués avaient déjà une interdiction de stade et s'étaient rassemblés à l'extérieur du stade. La police poursuit désormais l'examen des images des caméras pour identifier autant de coupables que possible.