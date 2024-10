Un Anderlechtois très élogieux envers David Hubert : "Il a vraiment apporté ce dont l'équipe avait besoin"

Le RSC Anderlecht hésite encore à garder David Hubert au poste d'entraîneur. Il pourrait être remplacé par Ryan Mason.

David Hubert, alors entraîneur des RSCA Futures, a été appelé chez les A pour remplacer temporairement Brian Riemer, viré il y a quelques semaines.

En l'espace de seulement quelques rencontres, Hubert a apporté un regain de stabilité dans l'équipe et a glané plusieurs très bons résultats, que ce soit en Europe ou en championnat.

Dans le cadre d'un entretient avec RTL Sports, le joueur d'Anderlecht Mario Stroeykens a vanté les mérites et les qualités de David Hubert, qui pourrait très prochainement laisser sa place à Ryan Mason.

"Sa plus grosse qualité est le charisme qu'il dégage devant un groupe. Il partage son idée, et c'est très clair. Dès le premier jour, on a tous eu la même réaction : 'OK, c'est très clair, très positif.' "

"C'est quelqu'un de très calme, très positif, très serein. Ca donne une sorte de confiance et de calme à un groupe, directement. C'est ce dont on avait besoin à cette période. La différence avec Brian Riemer ? David est plus posé, plus calme, moins émotionnel."