🎥 L'Argentine bousculée sur une pelouse détrempée aux limites du praticable

Lionel Messi et l'Argentine n'oublieront pas de sitôt leur voyage au Venezuela. Accrochés (1-1) à l'occasion de ce match de qualification pour la Coupe du monde, ils ont dû évoluer sur un terrain détrempé aux limites du praticable.

Le coup d'envoi du match avait d'ailleurs dû être reporté d'une demi-heure à cause des fortes pluies qui ont transformé le terrain en une véritable piscine. Les locaux ont fait tout leur possible pour rendre le terrain praticable, ce que les officiels ont déclaré, mais malgré cela, la pelouse est restée détrempée et il y avait encore de (grosses) flaques d'eau à de nombreux endroits.

"C'était moche. Le match était mauvais, nous ne pouvions pas faire de passes et, en plus, nous devions être très prudents, car nous ne pouvions pas renvoyer le ballon dans notre propre moitié de terrain. Nous avons fait ce que nous avons pu", a déclaré Messi après la rencontre.

"Cette pelouse n'était tout simplement pas adaptée à un match de ce niveau. Si un terrain ne répond pas aux exigences minimales, vous ne pouvez pas jouer. Cependant, l'arbitre m'avait promis que si la balle ne roulait pas, nous arrêterions de jouer. Et le ballon n'a pas roulé, c'était clair", a dénoncé le sélectionneur argentin Lionel Scaloni.

Deux buts ont tout de même été marqués lors de la partie. Otamendi donnait l'avantage aux Champions du monde en titre en début de première mi-temps, avant que Rondón n'égalise de la tête.

Ce nul n'a rien de dramatique pour l'Argentine, qui reste confortablement en tête des éliminatoires en zone Amérique du Sud. Pour rappel, les cinq premiers se qualifient directement pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

How @Argentina vs @Venezuela is even allowed to continue is beyond me? every step they take its a fucking swamp & the ball 9/10 stops dead because of the water pic.twitter.com/y1dhebCAg0