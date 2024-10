🎥 Le football sert aussi à cela : le magnifique geste de Noah Ohio

Après avoir été prêté à Hull la saison passée, Noah Ohio a été définitivement vendu par le Standard. Très peu utilisé par les Rouches la saison passée, l'attaquant néerlandais a été cédé à Utrecht pour un millions d'euros.

En Eredivisie, Ohio doit encore souvent se contenter du statut de supersub mais a tout de même déjà inscrit trois buts. Cela lui vaut de conserver sa place au sein de l'équipe nationale U21.

Avec quelques coéquipiers de la sélection, il s'est rendu au Princess Máxima Center, une clinique néerlandaise soignant les enfants atteints de multiples formes de cancer. A un petit garçon frappé par la maladie, Ohio a demandé qui était son joueur préféré.

Le bambin lui a répondu Jude Bellingham. Cela tombe bien : il s'agit de l'un des meilleurs amis de l'ancien attaquant du Standard. Les deux hommes se sont bien connus à travers les équipes d'âge anglaises, avant qu'Ohio n'opte pour les Pays-Bas.

Le joueur d'Utrecht a alors appelé Bellingham et a permis au garçon de discuter avec son idole du Real Madrid. Un geste plein de réconfort au milieu de cette redoutable épreuve.

A very special moment in the @prinsesmaximac đŸ„č🧡@noahohio9 & @BellinghamJude 🙏#NothingLikeOranje pic.twitter.com/zQZ0CCnjXN