Roy Keane a critiqué vivement le choix de l'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, de faire appel à Harry Maguire et Christian Eriksen. Selon l'ancien milieu de terrain et légende du club, ces joueurs font partie du problème au sein du club anglais.

"Si vous continuez à revenir à Maguire et Eriksen, vous avez un problème", a déclaré Keane dans le podcast Stick to Football. Ces mots mettent non seulement en lumière le point d'interrogation concernant Christian Eriksen à United, mais peuvent également créer de nouvelles opportunités pour d'autres clubs, tels que Anderlecht.

Anderlecht a déjà montré un intérêt certain pour Christian Eriksen l'été dernier, mais le milieu de terrain danois a choisi de rester à Manchester United et de se battre pour sa place. Maintenant qu'Eriksen, tout comme Maguire, est de retour en tant que titulaire, Keane exprime ses inquiétudes quant à l'avenir du club.

"Manchester United a traversé des changements ces dernières années", dit Keane. "Ils se sont débarrassés de Fred et Scott McTominay, mais maintenant, Maguire et Eriksen sont de retour dans l'équipe de départ."

Avec les critiques persistantes et le fait qu'Eriksen pourrait ne plus correspondre aux plans de Manchester United, Anderlecht pourrait envisager une nouvelle tentative. Le club bruxellois a déjà montré un intérêt pour le Danois, et un départ de Manchester United lors du mercato d'hiver pourrait ouvrir des perspectives pour un transfert.

Keane souligne que ses critiques ne sont pas personnelles contre Eriksen, mais visent plutôt les problèmes plus larges au sein de Manchester United. "Je ne dis pas qu'ils sont en soi le problème, bien sûr que non, mais si vous pensez que Maguire est la réponse... Alors, vous avez un plus grand problème."

Cependant, Jesper Fredberg lui-même est sous forte pression au RSC Anderlecht : il n'aura plus les coudées franches, pour peu qu'il reste jusqu'au mercato prochain. S'entêter dans la piste Eriksen serait assez mal vu. Mais on est en droit de se demander si sa tentative d'amener Ryan Mason, ami d'Eriksen, aux manettes, n'était pas aussi avec une idée derrière la tête...