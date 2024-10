"Les Bleus étaient indignes de leur statut" : Philippe Albert revient sur le match Belgique-France

Philippe Albert regrette que la Belgique n'ait pas su saisir ses opportunités en première mi-temps face à la France. L'ancien joueur partage son avis sur cette rencontre.

Ce lundi, la Belgique s'est inclinée une nouvelle fois face à la France (1-2). L'ancien Diable Rouge et consultant, Philippe Albert revient sur cette rencontre.

"Une fois passé l’étonnement de ne pas voir De Cuyper au coup d’envoi alors qu’il avait réalisé une excellente prestation en Italie, l’entame de match fut 100 % belge, disons-le. Contre une équipe de France qui, si elle fut présente physiquement sur la pelouse, ne valait pas une nation du Top 20 ou même du Top 25 mondial au vu du jeu proposé. Désolé de le dire de la sorte, mais les Bleus étaient indignes de leur statut," explique le natif de Bouillon au micro de Sudinfo.

Albert est décu que les Diables Rouges n'aient pas été plus efficaes : "Le gros problème par rapport aux absences françaises, c’est que les Diables ont eu l’occasion de prendre l’avantage et qu’ils ne l’ont pas fait. S’il avait converti son penalty, Tielemans aurait permis à ses équipiers d’effectuer un premier pas vers une victoire qui leur aurait fait le plus grand bien."

"Ce match aurait dû être plié à la pause, au prix d’un 2-0. Mais encore une fois – une énième fois ai-je envie de dire – les joueurs de Tedesco ont laissé l’occasion à leurs adversaires de se remettre en selle."

La machine Deschamps relancée par Kolo Muani

Albert souligne que l'équipe de Deschamps ne laisse généralement aucune opportunité passer lorsqu'elle a la possibilité de prendre le contrôle d'un match : "Quand on donne une seconde chance à la bande à Deschamps de mettre la main sur une rencontre, on ne passe généralement pas à côté de la moulinette. Tout ce qui a été amorcé puis construit lors du premier tiers de la rencontre s’est vu anéanti par la réaction de Kolo Muani. L’égalisation a certes fait du bien mais pas davantage qu’au-delà du simple quart d’heure de pause."

"Dès la reprise, la France a pris le contrôle des opérations. Et dans ces conditions, les gens ne retiendront au final qu’une deuxième mi-temps que la Belgique a progressivement subie. Jusqu’au second passage de Kolo Muani par le rectangle belge où personne n’a répondu présent dans l’impact physique, à commencer par Theate sur le second but. "