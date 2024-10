Le Standard privé de Fossey, Ngoy et... de son capitaine pour affronter Charleroi ?

Si Marlon Fossey et Nathan Ngoy sont encore incertains, Ivan Leko pourrait être privé d'un troisième titulaire pour affronter Charleroi. En effet, le capitaine Aiden O'Neill est tombé malade.

La trêve internationale, c'est fini... pour un mois. Retour de la Jupiler Pro League, ce dimanche, avec notamment le choc wallon entre le Standard et Charleroi.

Pour cette rencontre, Ivan Leko ne sait pas encore s'il pourra compter sur Marlon Fossey, comme nous vous en parlions. Le défenseur latéral américain s'est blessé au genou, ce week-end.

Pour le reste, les autres internationaux (Badamosi, Epolo, Zeqiri) sont rentrés sans problème et retrouveront le chemin de l'entraînement dès ce jeudi, alors que Souleyman Doumbia fait progressivement son retour.

Aiden O'Neill aussi absent du choc wallon entre le Standard et Charleroi ?

Des bonnes nouvelles, compte tenu du fait que la blessure de Marlon Fossey ne semble pas trop grave. Mais Ivan Leko a reçu une autre information qui ne lui plaira pas tellement, cette semaine.

Titulaire lors de la première rencontre internationale avec l'Australie face à la Chine, Aiden O'Neill n'était pas sur la feuille de match pour la suivante, contre le Japon. Le capitaine des Rouches était malade, a déclaré son entraîneur.

Rien de grave, donc, mais un coup d'arrêt. Le médian défensif a assurément perdu des forces, a manqué des jours d'entraînement, et avec un long voyage retour depuis le bout du monde, sa place de titulaire face aux Zèbres n'est pas assurée. C'est donc avec deux titulaires en moins (sans parler de l'état physique de Nathan Ngoy, dont on aura plus d'informations vendredi) qu'Ivan Leko va devoir préparer son match face à Rik de Mil.